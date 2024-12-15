بعروض وورش ولقاءات توعية.. الثقافة تطلق أسبوع "حياة كريمة" بالمنيا

الفجر الفني
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أطلقت وزارة الثقافة أولى فعاليات الأسبوع الثقافي بقرى حياة كريمة في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، ضمن مبادرة "حياة كريمة". 

 

جاء الحدث برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقيادة الكاتب محمد ناصف.

ورش فنية وحرفية متنوعة
 

شهدت الفعاليات التي أقيمت بمدرسة كوم المحرص الإعدادية ورشًا ثقافية وفنية قدمتها إدارات ثقافة المرأة والقرية والشباب، تضمنت ورشة "الديكوباج" تدريب الفنانة الشيماء مصطفى، وورشة "الموزاييك" بقيادة فاطمة الزهراء محمد، حيث تم تدريب الطلاب على تقنيات القص والتصميم باستخدام السيراميك. 

 

كما قُدمت ورشة "الأركت" للفنان أيمن السعدني، الذي أوضح الفرق بين أنواع الأخشاب المستخدمة وأسس استخدام الأدوات بشكل صحيح.

ورش للحرف اليدوية والتراثية
 

قدمت الفنانة شيرين محمد ورشة "الحُلي"، حيث شرحت الفروق بين الأحجار والقطع المعدنية، بينما قادت فتحية محمد ورشة "الخوص الشعبي"، لتدريب المشاركين على استخدام المسلة الحديدية. أما ورشة "الخوص التراثي"، بقيادة سلوى صابر، فركزت على تقنيات تشكيل السعف وقش الأرز. 

 

واختتمت الورش بورشة "فن الخرز" تحت إشراف حنان محمد، حيث تعلم المشاركون كيفية صنع حقائب باستخدام الخرز.

معرض كتب وفقرات أدبية


تضمنت الفعاليات معرضًا لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة، تحت إشراف الإدارة العامة للمكتبات، مع توزيع مجلات "قطر الندى" على الأطفال.

 

كما قدم أبناء القرية فقرات شعرية ومواهب أدبية، حيث ألقت الموهبة صفاء محمد مجموعة من القصائد الوطنية مثل "مصر أمي" و"أهل المنيا أحسن ناس".

رؤية ثقافية شاملة لتعزيز التنمية
 

تأتي فعاليات الأسبوع الثقافي لتعكس رؤية وزارة الثقافة في تعزيز الوعي المجتمعي، من خلال الورش التوعوية والفنية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.

 

من المقرر أن تستمر الفعاليات في قرى "حياة كريمة" بمحافظة المنيا لتحقيق أهداف المبادرة وتنمية القدرات الإبداعية لدى المشاركين.

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