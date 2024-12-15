استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

الاقتصاد
الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، مقابل الجنيه المصري، في أول أيام عمل للبنوك بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية.

وحافظت أسعار الدولار على آخر مستوياتها في البنك المركزي، حيث سجل الدولار 50.77 جنيهًا للشراء و50.91 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بعض البنوك المصرية

  • البنك التجاري الدولي (CIB): سجل الدولار 50.84 جنيهًا للشراء و50.94 جنيهًا للبيع.
  • بنك قناة السويس: استقر الدولار عند 50.80 جنيهًا للشراء و50.90 جنيهًا للبيع.
  • بنك الإسكندرية: سجل الدولار 50.80 جنيهًا للشراء و50.90 جنيهًا للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: سجل الدولار 50.79 جنيهًا للشراء و50.89 جنيهًا للبيع.
  • بنك فيصل الإسلامي: بلغ الدولار 50.86 جنيهًا للشراء و50.96 جنيهًا للبيع.
  • بنك مصر: سجل الدولار 50.79 جنيهًا للشراء و50.89 جنيهًا للبيع.
  • المصرف المتحد: سجل الدولار 50.79 جنيهًا للشراء و50.89 جنيهًا للبيع.

وبذلك، حافظت أسعار الدولار على استقرارها في مختلف البنوك المحلية، مما يعكس هدوءًا في تداولات العملة الأجنبية في الأسواق المصرية اليوم.

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 سعر الدولار اليوم سعر الدولار في مصر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اسعار الدولار فى البنوك سعر الدولار في البنك المركزي اسعار العملات

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

عاجل.. إبراهيم عبد الجواد يعلن مدرب الزمالك الجديد

ملخص مباراة الأهلي أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (فيديو)

بيع كل الوحدات المطروحة بقرعة إسكان نقابة المهندسين بالقاهرة الجديدة

محافظ الجيزة: إزالة 30 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء

وزارة الإسكان تمد مهلة التقديم لشقق "سكن لكل المصريين 5" حتى 31 ديسمبر 2024

سعر الدولار اليوم 15 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية: استقرار في التعاملات

متبعين أسلوب كسر الباب.. حبس عصابة سرقة المساكن في التجمع الخامس