استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، مقابل الجنيه المصري، في أول أيام عمل للبنوك بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية.

وحافظت أسعار الدولار على آخر مستوياتها في البنك المركزي، حيث سجل الدولار 50.77 جنيهًا للشراء و50.91 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بعض البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي (CIB): سجل الدولار 50.84 جنيهًا للشراء و50.94 جنيهًا للبيع.

سجل الدولار 50.84 جنيهًا للشراء و50.94 جنيهًا للبيع. بنك قناة السويس: استقر الدولار عند 50.80 جنيهًا للشراء و50.90 جنيهًا للبيع.

استقر الدولار عند 50.80 جنيهًا للشراء و50.90 جنيهًا للبيع. بنك الإسكندرية: سجل الدولار 50.80 جنيهًا للشراء و50.90 جنيهًا للبيع.

سجل الدولار 50.80 جنيهًا للشراء و50.90 جنيهًا للبيع. البنك الأهلي المصري: سجل الدولار 50.79 جنيهًا للشراء و50.89 جنيهًا للبيع.

سجل الدولار 50.79 جنيهًا للشراء و50.89 جنيهًا للبيع. بنك فيصل الإسلامي: بلغ الدولار 50.86 جنيهًا للشراء و50.96 جنيهًا للبيع.

بلغ الدولار 50.86 جنيهًا للشراء و50.96 جنيهًا للبيع. بنك مصر: سجل الدولار 50.79 جنيهًا للشراء و50.89 جنيهًا للبيع.

سجل الدولار 50.79 جنيهًا للشراء و50.89 جنيهًا للبيع. المصرف المتحد: سجل الدولار 50.79 جنيهًا للشراء و50.89 جنيهًا للبيع.

وبذلك، حافظت أسعار الدولار على استقرارها في مختلف البنوك المحلية، مما يعكس هدوءًا في تداولات العملة الأجنبية في الأسواق المصرية اليوم.