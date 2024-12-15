"الطقس المتوقع في مصر خلال الـ48 ساعة القادمة".. منخفض جوي وانخفاض حاد في درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، موضحة أن مصر ستتعرض لمنخفض جوي يبدأ من يوم الثلاثاء المقبل، مما سيؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وقالت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، إن الطقس سيشهد تغيرًا ملحوظًا خلال الـ48 ساعة القادمة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع بداية الأسبوع.

التفاصيل التي كشفتها غانم

الطقس في القاهرة الكبرى: من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 18 درجة مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا إلى 10 درجات، وأقل من 10 درجات في المدن الجديدة.

من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 18 درجة مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا إلى 10 درجات، وأقل من 10 درجات في المدن الجديدة. الأمطار: ستبدأ الأمطار في السواحل الشمالية الغربية اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، وستمتد إلى المحافظات الداخلية في يومي الأربعاء والخميس.

ستبدأ الأمطار في السواحل الشمالية الغربية اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، وستمتد إلى المحافظات الداخلية في يومي الأربعاء والخميس. نشاط الرياح: من المتوقع أن يشهد جميع أنحاء الجمهورية نشاطًا ملحوظًا في الرياح، مما سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت غانم من أن هذه الحالة الجوية ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل، مطالبة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة استعدادًا لهذا التغير الحاد في الطقس.