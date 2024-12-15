استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم

استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم

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استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات ال

استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم.. شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، وفقًا لأحدث التحديثات في مختلف البنوك المصرية. ويتساءل العديد من المواطنين عن حركة سعر الريال في هذه الفترة.

استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم

وفيما يلي أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية:

البنك المركزي المصري: 13.49 جنيه للشراء، 13.55 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.49 جنيه للشراء، 13.55 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.49 جنيه للشراء، 13.55 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.49 جنيه للشراء، 13.55 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 13.49 جنيه للشراء، 13.55 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 13.49 جنيه للشراء، 13.55 جنيه للبيع.


يبدو أن الريال السعودي حافظ على نفس المستوى في معظم البنوك اليوم.

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