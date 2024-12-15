سارة سلامة: ملامحي طبيعية والإغراء خط أحمر

نفت الفنانة سارة سلامة خضوعها لأي عمليات تجميل، مؤكدة تصالحها الكامل مع شكلها الطبيعي.

كما شددت في تصريحات صحفية لها على رفضها القاطع لأداء أدوار الإغراء والمشاهد الخارجة، معتبرة أن الفن بالنسبة لها رسالة يجب أن تُقدم بحدود واضحة.

جاءت تصريحات سارة سلامة بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها، وسط تفاعل كبير من جمهورها على السوشيال ميديا.

ملامحي طبيعية وتصالح مع الذات



أكدت سارة سلامة أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل، مشيرة إلى أنها متصالحة مع مظهرها الحالي.

وأضافت أن الانتقادات حول ملامحها لا تزعجها، إذ تركز اهتمامها على تطوير أدائها الفني والاهتمام بأدوارها التي تقدمها للجمهور.

الإغراء والمشاهد الخارجة خط أحمر



أوضحت سارة سلامة موقفها من أدوار الإغراء، مؤكدة رفضها تقديم مثل هذه الأدوار مرة أخرى.

ووصفت المشاهد الخارجة بأنها "خط أحمر"، مشددة على أن الفن يمكن أن يكون مؤثرًا دون الحاجة إلى تخطي الحدود الأخلاقية.

احتفال بعيد الميلاد وتفاعل الجمهور



احتفلت سارة سلامة مؤخرًا بعيد ميلادها، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور عبر منصاتها الرسمية، وعلقت عليها بعبارة: "ليلة عيد ميلاد ديسمبر".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من محبيها الذين تمنوا لها النجاح والسعادة.

دورها في مسلسل "نقطة سودة"



تحدثت سارة سلامة عن دورها المميز في مسلسل "نقطة سودة"، حيث لعبت شخصية "فيروز"، وهي فتاة تنتمي لعائلة ثرية ذات نفوذ كبير.

وصفت الدور في تصريحات سابقة لها بأنه أحد أصعب الأدوار التي قدمتها، نظرًا لتفاصيله الكثيرة وتعقيده، مما تطلب منها تركيزًا كبيرًا وبروفات مكثفة مع المخرج.

وأشارت إلى أن شخصية "فيروز" تحمل طموحات كبيرة، لكنها تعاني من صراعات نفسية وعُقد كثيرة.

تفاصيل العمل وأبطاله



مسلسل "نقطة سودة"، الذي عُرض خارج موسم رمضان 2024، ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الرومانسية ويتكون من 15 حلقة. المسلسل من تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم، من بينهم أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، ناهد السباعي، ونضال الشافعي، إلى جانب سارة سلامة.

محطات في مسيرتها الفنية



سارة سلامة هي ابنة الفنان أحمد سلامة، وبدأت مسيرتها الفنية عام 2012، حيث شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي أكدت موهبتها وقدرتها على تقديم أدوار متنوعة. تظل الفنانة واحدة من الأسماء التي تثير اهتمام الجمهور سواء بأدوارها أو تصريحاتها الجريئة.