موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 في مصر: أماكن الصرف والجدول الزمني

أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 في مصر قبل رأس السنة الميلادية، حيث من المقرر أن يتم صرفها عبر ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك ومكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

وقد طالبت الوزارة المواطنين بعدم التكدس أو الازدحام أثناء صرف المرتبات لضمان سير العملية بسلاسة.

موعد صرف المرتبات

قررت وزارة المالية صرف مرتبات ديسمبر على مدار 5 أيام متتالية لتجنب التكدس، بدءًا من الأحد 22 ديسمبر 2024.

كما سيتم صرف المتأخرات من المرتبات في الأيام 8، 9، و10 من نفس الشهر، ووفقًا للبيان الرسمي، فإن أيام صرف المرتبات ستكون كالتالي:

اليوم الأول: الأحد 22 ديسمبر

الأحد 22 ديسمبر اليوم الثاني: الإثنين 23 ديسمبر

الإثنين 23 ديسمبر اليوم الثالث: الثلاثاء 24 ديسمبر

الثلاثاء 24 ديسمبر اليوم الرابع: الأربعاء 25 ديسمبر

الأربعاء 25 ديسمبر اليوم الخامس: الخميس 26 ديسمبر

أماكن صرف المرتبات: تخفيفًا على المواطنين، حددت وزارة المالية أماكن صرف المرتبات عبر:

ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك (ATM)

مكاتب البريد المصري في مختلف المحافظات

الحد الأدنى للأجور: وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في 2024، فقد تم تحديده حسب الدرجات الوظيفية كما يلي:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه

6000 جنيه الدرجة الخامسة: 6500 جنيه

6500 جنيه الدرجة الرابعة: 7500 جنيه

7500 جنيه الدرجة الثالثة: 8000 جنيه

8000 جنيه الدرجة الأولى: 8200 جنيه

8200 جنيه درجة المدير العام: 9200 جنيه

9200 جنيه الدرجة العالية: 10200 جنيه

10200 جنيه الدرجة الممتازة: 12200 جنيه

زيادة المعاشات في 2025

من المنتظر أيضًا أن تبدأ زيادة المعاشات في يناير 2025، مع تحديد الفئات المستحقة والموعد النهائي لبدء صرفها، في إطار تحسين الوضع المالي للأسر المصرية.

مع هذه التحديثات، يُنصح المواطنون بالاستعداد مبكرًا لصرف مرتباتهم عبر الوسائل المتاحة، مع تجنب الازدحام في أيام الصرف لضمان سهولة وسرعة عملية السحب.