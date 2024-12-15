ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024.. شهدت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا، وفقًا لأحدث البيانات المتوفرة. وتستمر الأسعار في التغيير بشكل يومي، ما يجعلها محط اهتمام للكثير من المواطنين.

وفيما يلي أسعار الذهب وفقًا لآخر التحديثات:

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

الذهب عيار 24: 4360 جنيه للجرام.

الذهب عيار 22: 4000 جنيه للجرام.

الذهب عيار 21: 3818 جنيه للجرام.

الذهب عيار 18: 3270 جنيه للجرام.

الذهب عيار 14: 2543 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب: 30520 جنيه.



تستمر الأسعار في التغيير بانتظام، مما يجعل متابعة تحركات السوق أمرًا مهمًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.