سعر الدولار اليوم 15 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية: استقرار في التعاملات

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 أمام الجنيه المصري استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية، حيث حافظ على مستوياته الحالية في معظم البنوك العاملة في مصر.

يواصل الدولار الأمريكي تداولاته عند مستويات قريبة من الـ 50 جنيهًا، وفقًا لآخر التحديثات في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري : سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

: سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع. بنك مصر : تداول سعر الدولار في بنك مصر عند 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

: تداول سعر الدولار في بنك مصر عند 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع. بنك التعمير والإسكان : وصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 50.81 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع.

: وصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 50.81 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية : سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.08 جنيه للشراء و50.09 جنيه للبيع.

: سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.08 جنيه للشراء و50.09 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي : بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.08 جنيه للشراء و50.09 جنيه للبيع.

: بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.08 جنيه للشراء و50.09 جنيه للبيع. بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.08 جنيه للشراء و50.09 جنيه للبيع.

أعلى وأقل سعر شراء للدولار اليوم

أعلى سعر شراء : استحوذ مصرف أبو ظبي الإسلامي على أعلى سعر شراء للدولار اليوم، حيث وصل إلى 50.83 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

: استحوذ على أعلى سعر شراء للدولار اليوم، حيث وصل إلى 50.83 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع. أقل سعر شراء: سجل أقل سعر شراء للدولار اليوم في البنوك المصرية عند 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل العملات الأخرى

الدولار مقابل اليورو : سجل سعر الدولار اليوم مقابل اليورو 0.95 يورو على مستوى الشراء.

: سجل سعر الدولار اليوم مقابل اليورو 0.95 يورو على مستوى الشراء. الدولار مقابل الريال السعودي: وصل سعر الدولار اليوم مقابل الريال السعودي إلى 3.76 ريال على مستوى الشراء.

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية يعكس حالة من التوازن في أسواق العملات المحلية، مع استمرار تداول الدولار الأمريكي عند مستويات مرتفعة مقارنةً بالجنيه المصري.