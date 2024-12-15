أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 في الأقصر

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بوابة الفجر

 

تشهد أسعار الفراخ، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، استقرار في الأسعار خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق المحلية في الاقصر، واستقرار أسعار  الفراخ البيضاء والحمراء والبلدي، بعد أن تذبذبت أسعار الدواجن بأنواعها بين الإرتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، وفقا لنحديثات بورصة الدواجن.
فيما استقرت أسعار البيض بأنواعها وذلك بعد تسجيل سعر كرتونة البيض «الأبيض والأحمر» استقرارا ملحوظا أمام منتجى الدواجن في الأقصر.


سعر الفراخ اليوم:
تستقر أسعار الفراخ في البورصة المحلية، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 69 جنيهًا. أما سعرها للمستهلك لدى المحلات التجارية،  تراوحت بين 71 و79 جنيهًا.
وفيما يتعلق بالفراخ البلدي، بلغ سعر الكيلو في البورصة 113 جنيهًا، بينما وصلت أسعارها للمستهلك في الأسواق إلى ما بين 118 و124 جنيهًا.
وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في أسواق الأقصر للمستهلك ببن 112 و116 جنيها.

اسعار البيض اليوم: 
سجلت أسعار البيض الأحمر 155 جنيهًا، بينما جاءت أسعار كرتونة البيض الأبيض 155 جنيهًا.
أما البيض البلدي، فقد تراوحت أسعار الكرتونة في الأسواق المحلية 150 جنيهًا، وفقًا لحركة البيع والتداول.

 اسعار البانيه اليوم فى الأقصر: 
سعر بانيه الفراخ بين  180 و220 جنيها للكيلو. 
 الوراك من 90 إلى 110 جنيه.
 الشيش طاووق بين 180 و 220 جنيه.
كيلو الكبد والقوانص للفراخ من 90 إلى  120 جنيها.
كيلو الهياكل من 45 إلى 60 جنيهًا.
سعر الأجنحة من 70 إلى 90 جنيه.

اسعار الطيور في أسواق الأقصر اليوم:
سجل سعر كيلو الأوز  150 جنيها
 البط السودانى بين 160 و170 جنيهًا للكيلو.
 كيلو البط الأبيض البكينى 120 جنيهًا
 كيلو الرومى 170 جنيه
 كيلو الارانب 145 جنيه
زوج الحمام بلغ 180 جنيهًا.
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