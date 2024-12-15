صحة الدقهلية: ختام فعاليات الدورة التدريبية على أساسيات وجودة الخدمات المقدمة فى المبادرات الرئاسية



أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ختام فعاليات الدورة التدريبية، على أساسيات وجودة الخدمات المقدمة فى المبادرات الرئاسية الصحية وذلك بحضور 1800متدرب من مختلف وحدات الرعاية الأولية .

أقيمت الدورة التدريبية تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتور رامى السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة زينب ربيع منسق المبادرات الرئاسية بالمديرية.



وأوضح وكيل الوزارة أن الهدف من الدورة التأكيد على أساسيات العمل وجودة الخدمات المقدمة فى المبادرات الرئاسية فى وحدات الرعاية الأولية وذلك بحضور فريق من قطاع مبادرات الصحة العامة بالوزارة.

كما لفت وكيل الوزارة إلى ضروره المواصله فى تقديم التدريبات التى تساعد على تحقيق أعلى وأجود خدمة مقدمة للمواطنين.