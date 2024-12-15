التحقيق مع المتهمة بسرقة كروت الفيزا من المواطنين بمدينة نصر

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متهمة
متهمة


قررت نيابة مدينة نصر حبس سيدة لسرقتها كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلى بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط سيدة " لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامها بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة كروت الفيزا من المواطنين كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى بأسلوب "المغافلة" عقب إيهامهم بمساعدتهم  والإستيلاء منهم على مبالغ مالية، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث الفجر اسلوب المغافلة 4 وقائع سرقة المسروقات باسلوب المغافلة

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