إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي أسيوط والفتح



أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 للإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية والوحدات محلية وكل الجهات المعنية تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية باستكمال الجهود المبذولة من الدولة لاسترداد أراضيها المتعدي عليها "حق الشعب" والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة هذه التعديات موضحًا إنه تم تنفيذ إزالة لـ 19 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي أسيوط والفتح على مساحة 3968 متر مربع وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بقيادة اللواء محمد عزت رئيس المركز تمكنت من تنفيذ إزالة لعدد 10 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة للإصلاح الزراعي على مساحة 3500 متر مربع بمشاركة شنودة موسى وعبدالباقي سيد نائبي رئيس المركز كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بقيادة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز بإزالة 9 حالات تعدي بمساحة 468 متر مربع منهم 5 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة للري و4 حالات تعدي على أراضي زراعية ملك أهالي منوهًا إلى أن الإزالات تمت في وجود قوة أمنية ومسئولي من جهات الولاية والري وأملاك الدولة والإصلاح الزراعي والري وتمت الإزالة بإستخدام معدات الوحدة الملحية للمركزين.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الدورية وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى على أن يتم تقديم تقارير يومية حول النتائج التي يتم تحقيقها في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 للإزالات التي تستمر حتى 27 ديسمبر الجاري.

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