موعد مباراة نيس ضد مونبيليه في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يحل نيس المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبدالمنعم، ضيفا ثقيلا على مونبيليه، في إطار منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، لموسم 2024-2025.

نيس يواجه مونبيليه في الدوري الفرنسي

ويستضيف ملعب دي لاموسون، المواجهة الحماسية بين مونبيليه ونيس، ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر من بطولة الليج 1 الفرنسية، تحت صافرة الحكم كليمان توربيين.

ويحتل نيس المركز السابع في ترتيب جدول الدوري الفرنسي برصيد 23 نقطة، بينما يتذيل جدول البطولة فريق مونبيليه برصيد 8 نقاط.

موعد مواجهة نيس ومونبيليه في الدوري الفرنسي

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء، يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر وفلسطين، والخامسة بتوقيت السعودية وقطر، والسادسة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة نيس ومونبيليه في الدوري الفرنسي

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD4.

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