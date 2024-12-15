محافظ الجيزة: إزالة 30 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء

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ازالة تعديات
ازالة تعديات

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سير العمل في حملات مواجهه والتعامل مع مخالفات البناء والتعديات علي الاراضي  الزراعية واملاك الدولة بكافة صورها في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود ازاله مخالفات البناء لضبط منظومة العمران  . 
واطلع محافظ الجيزة علي نتائج الحملات التي أسفرت عن إزالة حالات تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بإجمالي ٣٠ حالة بقري وردان وبهرمس وبني سلامه وكفر حجازي وابو غالب والمنصورية وبرقاش وطريق اللبيني وكومبره والقبابات والاقواز والشوبك والحرانية وشبرامنت في مراكز منشأه القناطر وكرداسه والصف واطفيح والعياط وابو النمرس
في مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة حالتين بناحيه وردان على مساحه كليه 93م٢ زراعه في المهد عباره عن سور ومبنى بالطوب والأسمنت وإزالة مبنى عباره عن حوائط بالطوب والأسمنت على مساحه 60م٢ زراعه في المهد بناحيه بهرمس وإزالة أربع حالات بناحية كفر حجازى عباره عن سور وحوائط ومبنى بالطوب والأسمنت على مساحة كلية ٣٣٠م٢ زراعه فى المهد كما تم ازاله حوائط حامله وفك شده خشبيه للدور الأول بعد الارضي على مساحه 7٠م٢ بناحيه غرب الرياح ابو غالب زراعه فى المهد.
كما شهدت الحملات ازاله جمالون حديد بناحيه برقاش على مساحه 8٠م٢ زراعه في المهد وإزالة مباني بالبلوك الابيض على مساحه 1٠٠م٢ بناحيه جزيره وردان زراعه في المهد بالإضافة إلى إزالة سور بالبلوك الابيض بناحيه المنصورية زراعه في المهد على مساحه 250م٢  .
كما تم ازاله اسوار داخلها غرف على مساحه ١٠٩ م٢ تقريبا بقريتي الحاجز وبني سلامه إلى جانب ازاله ثلاث حالات مباني وتعديات علي الأراضي الزراعية عبارة عن اسوار بالطوب والأسمنت بناحيه برقاش على مساحة كلية ٢٣٠م٢.
وفي مركز ابو النمرس تم إزالة ٥ حالات بناء مخالف شملت إزالة اسوار بالبلوك الأبيض على مساحة ٢٥٠م٢ بجوار استديو أمواج بقرية شبرامنت وإزالة أعمدة الدور الثاني على مساحة ٨٠م٢ بمنطقة الواعر بقرية الحرانية وأسوار من الطوب الاحمر على مساحة ٣٥٠م٢ امام كوبرى مليش بالمريوطية وإزالة سقف الدور الثاني على مساحة ٧٠ م٢ ودور مخالف بمساحة ٨٠م٢ بالمنطقة خلف الالسن بالحرانية. 
وفي مركز كرداسة تم إزالة اسوار مخالفة بكفر حكيم وايقاف أعمال جمالون بطريق اللبينى وازالة اسوار مخالفة بقرية كومبرة ناهيا.
وفي مركز أطفيح  تم تنفيذ إزالة لحالتين تعديات علي أراضي أملاك الدولة خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالقبابات على مساحة ( 90 م ) وتم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.
وفي مركز الصف تم إزالة مخالفات بناء علي اراضي املاك الدولة علي مساحه ١٥٠م٢ بقرية الشوبك الشرقي وإزالة شدة خشبية بقرية الاقواز علي مساحه ١٢٠ م٢.  
وفي مركز العياط تم تنفيذ ازالة تعدى على الاراضي الزراعية بنطاق وحدة القطورى على مساحة حوالى ١٣١م٢.

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محافظ الجيزة: إزالة 30 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء