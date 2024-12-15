عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالعاصمة.. والنيابة تحقق

حوادث
النيابة العامة
النيابة العامة


قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الدراجات النارية بالعاصمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية وبحوزتهما (سلاح أبيض).


وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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