متبعين أسلوب كسر الباب.. حبس عصابة سرقة المساكن في التجمع الخامس

حوادث
لص المساكن
لص المساكن


قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس تشكيل عصابي، ارتكب 11 واقعة سرقة مساكن بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من سائق، وعاطل "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، تخصص نشاطه الإجرامي، في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سىء النية" (صاحب محل صيانة كمبيوتر – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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