بتكلفة 324 مليون جنيه.. إنهاء أعمال 14 مشروع بالأقصر

أعلن الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، أنه في ضوء المتابعة المستمرة للمشروعات المنفذة على مستوى مدن ومراكز محافظة الأقصر تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، تم الإنتهاء من تنفيذ عدد 14 مشروعا على مدار عام 2024 بتكلفة إجمالية بلغت 324 مليون جنيه وشملت هذه المشروعات: تطوير المحيط الحيوى لطريق الكباش والمسارات السياحية، وإحلال وتجديد كوبرى الطود وتشمل الأعمال إنشاء مشاية لنقل خطوط المياه وانارة الكوبرى، ورفع كفاءة واجهات المنازل بقرية النجوع مركز اسنا، وتطوير ورفع كفاءة موقف سيارات الأجرة بالأقصر، ورفع كفاءة سوق الخضار، والسوق الحضرى، وتغطية ترعة رمسيس بمنطقة معبد هابو ورصف الطريق المؤدى لمعبد هابو، وإنشاء سور ومظلة ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية و2 استراحة بقرية الحبيل، وإنشاء مظلات جراج بمدينة الأقصر، وتجهيز ساحة تخريد السيارات ورفع كفاءة عدد من المكاتب الادارية، ورفع كفاءة البردورات بشوارع الأقصر ودورات مياه بديوان المحافظة، وتطوير ورفع كفاءة مواقف عربات الحنطور بالأقصر، وإنشاء مبنى خدمات اجتماعية بالبياضية.

كما أنه جارى العمل على تنفيذ عدد 5 مشروعات بتكلفة إجمالية 448 مليون جنيه وهى: تطوير كورنيش النيل بالبر الغربى، وإنشاء ممر زجاجى وعدد 2 مرسى عائم ومشايات معدنية لتطوير مرسى معديات الأهالى واللنشات، وإنشاء جراج للحافلات السياحية وآخر للدواب ملحقًا بالكورنيش الجديد، وإنشاء طريق يربط بين كورنيش البر الغربى والمرسى السياحى القديم، وأعمال القطاع الجنوبى تأتى جميعها ضمن أعمال تطوير كورنيش البر الغربى.

و المشروعات الجارى تنفيذها تشمل أيضًا 5 مشروعات أخرى بتكلفة أجمالية 124 مليون جنيه تتضمن: رفع كفاءة كورنيش مدينة أرمنت، وإنشاء حائط ساند على ترعة الضوه بالقرنة، ورصف طريق يربط بين طريق مصر - أسوان الزراعى والطريق الصحراوى الغربى بالقرنة بطول 2 كم، وإنشاء مبنى المجلس المحلى الشعبى، وأعمال تجليد قواعد محولات الكهرباء ودهانها من الخارج بالأقصر.

و في ضوء استمرار التعاون والتنسيق مع محافظة الأقصر جارى دراسة عدد 3 مشروعات بتكلفة إجمالية 475 مليون جنيهًا تتضمن تطوير ورفع كفاءة كورنيش مدينة إسنا، وتطوير ورفع كفاءة موقف الأقاليم، وإنشاء مرسى عائم بالبر الشرقى وتطوير ونقل مرسى العبارات بالبر الغربى.

IMG-20241215-WA0036

IMG-20241215-WA0035

IMG-20241215-WA0033

IMG-20241215-WA0034

IMG-20241215-WA0032

IMG-20241215-WA0030

IMG-20241215-WA0031

IMG-20241215-WA0028