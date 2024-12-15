بتكلفة 324 مليون جنيه.. إنهاء أعمال 14 مشروع بالأقصر

محافظات
بوابة الفجر

 

أعلن الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، أنه في ضوء المتابعة المستمرة للمشروعات المنفذة على مستوى مدن ومراكز محافظة الأقصر تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، تم الإنتهاء من تنفيذ عدد 14 مشروعا على مدار عام 2024 بتكلفة إجمالية بلغت 324 مليون جنيه وشملت هذه المشروعات: تطوير المحيط الحيوى لطريق الكباش والمسارات السياحية، وإحلال وتجديد كوبرى الطود وتشمل الأعمال إنشاء مشاية لنقل خطوط المياه وانارة الكوبرى، ورفع كفاءة واجهات المنازل بقرية النجوع مركز اسنا، وتطوير ورفع كفاءة موقف سيارات الأجرة بالأقصر، ورفع كفاءة سوق الخضار، والسوق الحضرى، وتغطية ترعة رمسيس بمنطقة معبد هابو ورصف الطريق المؤدى لمعبد هابو، وإنشاء سور ومظلة ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية و2 استراحة بقرية الحبيل، وإنشاء مظلات جراج بمدينة الأقصر، وتجهيز ساحة تخريد السيارات ورفع كفاءة عدد من المكاتب الادارية، ورفع كفاءة البردورات  بشوارع الأقصر ودورات مياه بديوان المحافظة، وتطوير ورفع كفاءة مواقف عربات الحنطور بالأقصر، وإنشاء مبنى خدمات اجتماعية بالبياضية.
كما أنه جارى العمل على تنفيذ عدد 5 مشروعات بتكلفة إجمالية 448 مليون جنيه وهى: تطوير كورنيش النيل بالبر الغربى، وإنشاء ممر زجاجى وعدد 2 مرسى عائم ومشايات معدنية لتطوير مرسى معديات الأهالى واللنشات، وإنشاء جراج للحافلات السياحية وآخر للدواب ملحقًا بالكورنيش الجديد، وإنشاء طريق يربط بين كورنيش البر الغربى والمرسى السياحى القديم، وأعمال القطاع الجنوبى تأتى جميعها ضمن أعمال تطوير كورنيش البر الغربى. 
و المشروعات الجارى تنفيذها تشمل أيضًا 5 مشروعات أخرى بتكلفة أجمالية 124 مليون جنيه تتضمن: رفع كفاءة كورنيش مدينة أرمنت، وإنشاء حائط ساند على ترعة الضوه بالقرنة، ورصف طريق يربط بين طريق مصر - أسوان  الزراعى والطريق الصحراوى الغربى بالقرنة بطول 2 كم، وإنشاء مبنى المجلس المحلى الشعبى، وأعمال تجليد قواعد محولات الكهرباء ودهانها من الخارج بالأقصر.
و في ضوء استمرار التعاون والتنسيق مع محافظة الأقصر جارى دراسة عدد 3 مشروعات بتكلفة إجمالية 475 مليون جنيهًا تتضمن تطوير ورفع كفاءة كورنيش مدينة إسنا، وتطوير ورفع كفاءة موقف الأقاليم، وإنشاء مرسى عائم بالبر الشرقى وتطوير ونقل مرسى العبارات بالبر الغربى.

IMG-20241215-WA0036
IMG-20241215-WA0036
IMG-20241215-WA0035
IMG-20241215-WA0035
IMG-20241215-WA0033
IMG-20241215-WA0033
IMG-20241215-WA0034
IMG-20241215-WA0034
IMG-20241215-WA0032
IMG-20241215-WA0032
IMG-20241215-WA0030
IMG-20241215-WA0030
IMG-20241215-WA0031
IMG-20241215-WA0031
IMG-20241215-WA0028
IMG-20241215-WA0028
IMG-20241215-WA0029
IMG-20241215-WA0029
محافظة الأقصر الاقصر الجهاز المركزي للتعمير الصحراوي الغربي تطوير كورنيش النيل تغطية ترعة طريق الكباش سوق الخضار عربات الحنطور محافظ الأقصر مركز إسنا مشروعات تطوير موقف سيارات الاجرة

مواد متعلقة

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 في الأقصر

خلال عام 2024.. "مديرية طرق الأقصر": رصف 37 كم طرق وتنفيذ 13 كم انترلوك

بالصور.. رئيس مدينة الأقصر يشهد حفل تكريم 60 حافظ للقرآن الكريم من ذوي الهمم

اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي تتفقد آثار البرين الغربي والشرقي بالأقصر

مبادرة "ضحكتك تهمنا" تدعم مرضى الأورام بالأقصر وتوزيع الهدايا للأطفال

دعما للقطاع السياحي محافظ الأقصر يوجه بإنارة معبد الأقصر يوميا لمده 4 ساعات على نفقة المحافظة

وفد طلاب كلية "صيدلة " قنا يدعمون الأطفال مرضي الأورام بالأقصر

محافظ الأقصر يوجه بتلافي أسباب بطء مشروعات الصرف الصحي وسوق حضري جديد بالحبيل

Elfagr.org

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

ملخص مباراة الأهلي أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (فيديو)

عاجل.. إبراهيم عبد الجواد يعلن مدرب الزمالك الجديد

متعة بلا حدود للأطفال.. تردد طيور الجنة بيبي الجديد على نايل سات

بيع كل الوحدات المطروحة بقرعة إسكان نقابة المهندسين بالقاهرة الجديدة

ليفربول يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي بعد تعادل مثير أمام فولهام

‏المبعوث الأممي غير بيدرسون من دمشق: نأمل أن نرى نهاية سريعة للعقوبات

محافظ الجيزة: إزالة 30 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء