متعاطي للمخدرات.. مجلس الدولة يوقف باحث تأميني عن العمل

حوادث
بوابة الفجر

أيدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكم قضائي صادر ضد باحث حقوق تأمينية بمنطقة تأمينات مدينة نصر القطاع الحكومي بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي درجة ثالثة، بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر  ، لما نُسب اليه من تعاطيه مخدر الحشيش، ورفضت المحكمة طعن الباحث، وحملته المصروفات القضائية.  

ونسبت النيابة الإدارية، أنه في غضون شهر سبتمبر عام 2020 بمقر عمله المشار إليها  خالف أحكام القانون وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب في الموظف العام  وذلك بأن تعاطي جوهر الحشيش المخدر المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وشيدت المحكمـة قضاءهـا بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة، أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا من واقع التحقيقات ومحضر نتيجة التحليل المبدئي الذي أجرى للمحال بتاريخ 17/9/2020 وثبت فيه ايجابية تعاطيه لمخدر الحشيش ولم يتظلم من هذه النتيجة، وقد تأكدت النتيجة من تقرير تحليل العينة التوكيدية، والذي أجرى بمستشفى العباسية للصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وهو ما يمثل خروجًا على مقتضيات أداء واجبات وظيفته بدقة وأمانة، مما يشكل في حقه ذنبًا إداريًا يستوجب مؤاخذته تأديبيًا عنه.

حمل  الطعن رقم 22326 لسنة 66 قضائية.عليا.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العباسية للصحة النفسية الحشيش المخدر المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية بمجلس الدولة وقف عن العمل وزارة الصحة

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