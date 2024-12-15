محافظ أسيوط: رصف بعض الشوارع بمنطقة السادات بحي غرب



قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط إنه جاري إستكمال أعمال الرصف بمختلف المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025 وذلك ضمن خطة تحسين حالة الطرق الداخلية وتيسير سبل الإنتقال للمواطنين في حركة الحياة اليومية على أن يتم إستكمال باقي الخطة الموضوعة تباعًا، مشددًا على ضرورة مطابقة تلك الأعمال للمواصفات والمعايير المقررة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ولرؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أن رفع كفاءة وتطوير الطرق يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى حرصه على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة كافة الأعمال التي تتم بصفة دورية ميدانيًا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

وأوضح أبوالنصر، أن الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط بقيادة أبوالعيون إبراهيم رئيس الحي تابعت أعمال الرصف الجاري تنفيذها بعدة شوارع بمنطقة السادات حيث يجري رصف وفرش الطبقة الاسفلتية السطحية لشارع خلف مدرسة التجارة وبين العمارات السكنية بمنطقة السادات بطول حوالى ٣٠٠م وعرض متوسط ١٠م تنفيذ مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة بقيادة المهندس أسامة أحمد وتحت إشراف كامل من مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس أحمد صلاح فخري مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات والعمل على الإنتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وفقًا للجدول الزمني ومتابعة أعمال الرصف مع مراعاة المواصفات القياسية وتطبيق معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة