خطوات استقبال قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال

متعة بلا حدود للأطفال.. تردد طيور الجنة بيبي الجديد على نايل سات تعد قناة طيور الجنة بيبي من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى غنيًا بالأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية. تتميز القناة بكونها مجانية تمامًا، مما يجعلها متاحة لكافة الأسر دون الحاجة إلى اشتراكات أو مصاريف إضافية. بفضل محتواها المميز، أصبحت قناة طيور الجنة بيبي الخيار الأول للأطفال، حيث تقدم أغاني ممتعة تغرس القيم الأخلاقية وتعلم الأطفال بطريقة مبتكرة.. متعة بلا حدود للأطفال.. تردد طيور الجنة بيبي الجديد على نايل سات

تردد طيور الجنة بيبي على نايل سات

لضمان مشاهدة عالية الجودة، يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

القمر الصناعي : نايل سات

: نايل سات التردد : 11274

: 11274 الاستقطاب : أفقي

: أفقي معدل الترميز : 27500

: 27500 معامل تصحيح الخطأ: ¾

خطوات استقبال قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال

قم بتشغيل جهاز الاستقبال والتلفاز. انتقل إلى قائمة الإعدادات عبر جهاز التحكم. اختر "التثبيت اليدوي" من الخيارات المتاحة. حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات). أدخل التردد، ومعامل الترميز، والاستقطاب. اضغط على زر "بحث"، ثم احفظ القناة بمجرد ظهورها.

قناة طيور الجنة بيبي: وجهة الأطفال الأولى

تقدم القناة محتوى حصريًا يشمل:

أناشيد وأغاني تعليمية ممتعة.

برامج تعلم الأطفال القيم الأخلاقية بطرق مبتكرة.

بث مستمر دون فواصل إعلانية طويلة.

محتوى مجاني بالكامل على مدار 24 ساعة.

تأسست قناة طيور الجنة بيبي لتلبية احتياجات الأطفال الترفيهية والتعليمية في الوطن العربي. بفضل تنوع محتواها واحترافيته، أصبحت من أكثر القنوات المفضلة لدى الأطفال. يمكن متابعة القناة عبر نايل سات أو عرب سات والاستمتاع بمحتواها في أي وقت.



أحدث الأخبار والتحديثات:

الوصول إلى 20 مليون مشترك: احتفلت قناة طيور الجنة بتحقيقها 20 مليون مشترك على منصتها في يوتيوب، مما يعكس شعبيتها الواسعة بين الأطفال والأسر العربية.

إطلاق قنوات جديدة: أعلن الوليد مقداد عن إطلاق قناته الجديدة على يوتيوب، كما أطلق عصومي قناته الخاصة، مما يوسع من نطاق المحتوى المقدم لجمهور القناة.

تحديث الترددات: قامت إدارة القناة بتحديث تردداتها على الأقمار الصناعية لضمان جودة بث أفضل. يمكن استقبال القناة على التردد 11258 أفقي بمعدل ترميز 27500 على القمر الصناعي نايل سات.

إطلاق قناة باللغة الفرنسية: في إطار التوسع والوصول إلى جمهور أوسع، تم إطلاق قناة "طيور بيبي" باللغة الفرنسية، لتقديم المحتوى للأطفال الناطقين بالفرنسية.