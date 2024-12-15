أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 في أسواق الأقصر

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بوابة الفجر

 

تشهد أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، استقرار الأسعار في أسواق الأقصر، المنتشرة في شرق السكة، وسوق مدرسة الصنايع، وابو الجود، واسواق اسنا، وارمنت، والطود،  جنوب الأقصر.

قائمة أسعار الخضروات

سعر  الطماطم من 5 إلى 10 جنيه.
سجل سعر كيلو الكوسة من 15 إلى 20  جنيها.
سجل سعر كيلو البطاطس  من 10 إلى 12.5 جنيها.
سعر كيلو الثوم  من 55 إلى 60 جنيها.
سجل سعر كيلو القلقاس بين  20 و25 جنيها.
سجل سعر كيلو البصل الأبيض 25 جنيها.
سجل سعر كيلو البصل الأحمر 30 جنيها.
تراوح سعر كيلو الفاصوليا الخضراء بين 25 و30 جنيه.
سعر كيلو البامية 55 جنيها.
سجل سعر كيلو الجزر  20 جنيها.
سجل سعر كيلو الباذنجان  من 8 إلى 10 جنيها.
سجل سعر كيلو الملوخية من 12 إلى 15 جنيها.
سجل سعر كيلو الفلفل الرومى والحار من 15 إلى 20 جنيها.
سجل كيلو الخبار من 10 إلى 15 جنيها.
سعر كيلو البطاطا  10 جنيهات.
سعر كيلو البسلة 30 جنيها.
سعر واحدة الكرنب من 15 إلى 35 جنيها حسب الحجم.
سعر واحدة القرنبيط من 20 إلى 35 جنيها حسب الحجم.

قائمة اسعار الفاكهة

سعر كيلو الرمان من 30 إلى 35 جنيها.
سجل سعر العنب 15 جنيها. 
سعر كيلو البرتقال ابوسرة من 15 إلى 20 جنيها. 
سعر كيلو اليوسفي 20 جنيها
سعر كيلو الجوافة 30 جنيها.
سجل سعر الموز  20  جنيها. 
سعر كيلو الليمون 55 جنيه. 
سعر البلح السمانى 20 جنيها.
سعر البلح زغلول 20 جنيها.
سعر كيلو الكاكا 30 جنيها.
سعر كيلو الكنتالوب 25 جنيها.
سعر كيلو التين البرشومى 30 جنيها.

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