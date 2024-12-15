نابولي يستعيد توازنه بثلاثية في مرمى أودينيزي بالدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
نابولي
نابولي

 استعاد نابولي توازنه في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه أودينيزي 3/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة.

نابولي يستعيد توازنه بثلاثية في مرمى أودينيزي بالدوري الإيطالي

ورفع نابولي، الذي تعرض للخسارة أمام لاتسيو في الجولة الماضية،رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين  خلف أتالانتا المتصدر.

وتجمد رصيد أودينيزي عند 20 نقطة في المركز التاسع.

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وتقدم أودينيزي في الدقيقة 22 عن طريق فلوريان توفان، قبل أن يدرك نابولي التعادل عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 76 سجل لاوتارو جينانيتي لاعب أودينيزي، الهدف الثاني لنابولي بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف فرانك إنجيسا الهدف الثالث.

 

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