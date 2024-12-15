إيفرتون يفرض التعادل السلبي على أرسنال بالدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
أرسنال
أرسنال

خيم التعادل السلبي على مباراة أرسنال مع ضيفه إيفرتون اليوم السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

إيفرتون يفرض التعادل السلبي على أرسنال بالدوري الإنجليزي

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع ارسنال رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي الوصيف، مقابل 15 نقطة لإيفرتون في المركز الخامس عشر.

وفرض ارسنال سيطرته على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة وأضاع لاعبو الفريق العديد من الفرص المحققة وسط تألق لافت من جانب جوردان بيكفورد حارس إيفرتون.

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وتعثر ارسنال للمباراة الثانية على التوالي بعد تعادله في الجولة الماضية من الدوري  الإنجليزي مع مضيفه فولهام 1 /1، وبين هاتين المباراتين فاز ارسنال على ضيفه موناكو الفرنسي 3 /صفر في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ارسنال للمرة  السادسة هذا الموسم مقابل ثمانية انتصارات وخسارتين.

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