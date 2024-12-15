محافظ أسيوط يؤكد على استمرار حملات رفع تراكمات القمامة والمخلفات

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

 


أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على إستمرار تنظيم حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وإضفاء المظهر الحضاري اللائق بعاصمة الصعيد وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر2030، وخطة التنمية المستدامة للصعيد مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز قد واصلت جهودها اليومية من أعمال النظافة المختلفة بكافة صورها خاصة الموجودة بالشوارع والميادين الرئيسية ومداخل القرى حيث تم رفع الأتربة من شارع مركز الشباب وشارع النيل من محطة الصرف حتي العوامة علي جانبيه والجزيرة الوسطي باستخدام المكنسة الآلية وذلك تحت إشراف تامر عبد القوي مدير المتابعة وناصر حالوش مدير المخلفات الصلبة وأبو قاسم حنفي مدير النظافة ومسؤولي الإشغالات ومسئولي الحملة الميكانيكية بالمركز.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط أعلنت عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة

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