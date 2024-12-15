صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر ديسمبر 2024: 4.7 مليون أسرة تحصل على 3.14 مليار جنيه

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صرف معاشات تكافل
صرف معاشات تكافل وكرامة

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف الدعم النقدي لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" لشهر ديسمبر 2024، اليوم الأحد 15 ديسمبر.

يستفيد من هذا الصرف نحو 4.7 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه.

وقد بدأ المستفيدون في الصرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني والقيام بجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

غرفة عمليات لمتابعة سير الصرف

ومن جهتها، شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة سير عملية صرف المساعدات في برنامج "تكافل وكرامة"، كما تم التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لضمان تسهيل الإجراءات وسرعة تلبية احتياجات الأسر المستفيدة.

إضافة الأسر إلى البرنامج

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إضافة جميع الأسر المتبقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج "تكافل وكرامة"، مما يعني إنهاء قوائم الانتظار وبالتالي تقديم الدعم النقدي لجميع الأسر المستحقة.

يستفيد من هذا الدعم النقدي نحو 22 مليون مواطن من الأسر الأولى بالرعاية، ويخصص له موازنة سنوية تقدر بـ 41 مليار جنيه.

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