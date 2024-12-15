وكيل تعليم الفيوم فى جولة ميدانية بالمدارس

قام الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بزيارة مدرسة العزب الرسمية للغات التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية لمتابعة العملية التعليمية بالمدرسة.

حيث حضر الدكتور " قبيصي " طابور الصباح بالمدرسة، وأشاد بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وحضور جميع العاملين بالمدرسة طابور الصباح، وتحية العلم، والإذاعة المدرسية، وتشجيع الطلاب على تنمية قيم الولاء والانتماء أثناء الإذاعة المدرسية.

وعقب إنتهاء الطابور قام وكيل الوزارة، بالمرور على عدد من الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية ومستوى الطلاب والأنشطة الصفية والتقييمات الأسبوعية، وحضر حصة لغة عربية بالمرحلة الابتدائية، وأشاد بالمستوى المتميز لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

كما تابع الدكتور، "قبيصي" البرنامج العلاجي للقرائية بالصفوف الأولى، وقام بمناقشة تلاميذ الفصل على السبورة للوقوف على مستوى القراءة والكتابة، كما حضر حصة لغة عربية، وناقش التلاميذ للوقوف على المستوى العلمي للتلاميذ فى مادة اللغة العربية.

وتابع دكتور خالد قبيصي، رياض الأطفال بالمدرسة، والتقى مع أطفال الروضة، مشيرًا إلى الأداء المتميز للمعلمات برياض الأطفال، واستخدام الأنشطة والوسائل التعليمية التربوية فى عرض دروس رياض الأطفال.

كما التقي دكتور قبيصي مع عدد من المعلمين بالمدرسة، وحثهم على ضرورة زرع روح الولاء والانتماء للوطن فى نفوس الطلاب، منذ الصغر، وكذلك بذل مزيدا من الجهد من أجل تطوير العملية التعليمية، مشيرا إلى ضرورة المشاركة الإيجابية فى جميع المبادرات بالمديرية أو على مستوى الجمهورية، ومنها مبادرة بداية جديدة، ومبادرة الفيوم تتحدث، من أحل إتاحة جو من متعة وجاذبية الطلاب للتعلم والمدرسة.

كما تابعت الأستاذة ريحاب عريق، وكيل المديرية، عدد من المدارس بإدارة أبشواي التعليمية، ومنها مدرسة العجميين الإعدادية، بحضور الدكتور حسين العشيري مدير إدارة أبشواي التعليمية والأستاذ أحمد رياض وكيل إدارة ابشواي التعليمية.

تفقدت وكيل المديرية، المدرسة والفصول الدراسية لمتابعة إنضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وأشادت بانضباط ونظافة المدرسة والفصول الدراسية.

كما تم تسليم كرسي لطالب بمدرسة العجميين من لذوي القدرات الخاصة بالمدرسة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك لمساعدة الطالب فى إتمام دراسته.

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