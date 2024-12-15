استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في مصر مع استمرار تراجع عيار 21

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، بعد إجازة سوق الصاغة المصرية، حيث لم يطرأ أي تغيير ملحوظ مقارنة بما تم تسجيله في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضية، وبهذا، حافظ الذهب عيار 21 على آخر انخفاض سجله بنحو 5 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، استقرت أسعار الذهب اليوم في ظل إجازة بورصة الذهب العالمية، مسجلة انخفاضًا بنحو 0.4% ليصل إلى 2671.39 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتسجل 2692.40 دولار.

ورغم هذا التراجع، تبقى أسعار الذهب العالمية مرتفعة بأكثر من 1% حتى الآن خلال هذا الأسبوع بعد موجة من جني الأرباح استمرت لمدة 5 أسابيع.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024