استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 في مصر مع استمرار تراجع عيار 21
استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، بعد إجازة سوق الصاغة المصرية، حيث لم يطرأ أي تغيير ملحوظ مقارنة بما تم تسجيله في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضية، وبهذا، حافظ الذهب عيار 21 على آخر انخفاض سجله بنحو 5 جنيهات للجرام.
سعر الذهب عالميًا
على المستوى العالمي، استقرت أسعار الذهب اليوم في ظل إجازة بورصة الذهب العالمية، مسجلة انخفاضًا بنحو 0.4% ليصل إلى 2671.39 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتسجل 2692.40 دولار.
ورغم هذا التراجع، تبقى أسعار الذهب العالمية مرتفعة بأكثر من 1% حتى الآن خلال هذا الأسبوع بعد موجة من جني الأرباح استمرت لمدة 5 أسابيع.
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024
- سعر الذهب عيار 24: استقر سعر الذهب عيار 24 عند 4365.71 جنيه للجرام، دون حساب الضريبة والمصنعية.
- سعر الذهب عيار 21: استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم عند 3820 جنيهًا للجرام، مسجلًا نفس الانخفاض الذي تم تسجيله يوم أمس بنحو 5 جنيهات.
- سعر الذهب عيار 18: ظل سعر الذهب عيار 18 ثابتًا عند 3274.29 جنيه للجرام، دون احتساب الضريبة والمصنعية.
- سعر الذهب عيار 14: استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2547 جنيهًا للجرام، في منتصف تعاملات اليوم.
- سعر الجنيه الذهب: سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 نحو 30560 جنيهًا، دون حساب الضريبة والمصنعية.