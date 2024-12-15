كلية اللغة العربية بأزهر أسيوط تحتفل باليوم باليوم العالمي

نظمت كلية اللغة العربية بأسيوط اليوم الأحد احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وذلك بحضور الدكتور صابر السيد والأستاذ الدكتور أحمد أبو عناية وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والدكتور على محمود رئيس المنطقة الأزهرية بأسيوط والدكتور مرتجي عبدالرؤوف مدير عام الوعظ والإرشاد بأسيوط، وعدد من السادة عمداء ووكلاء كليات الفرع والمكتب الفني لنائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والطالبات، وذلك بقاعة الإمام السيوطي بالكلية



ويأتي ذلك فى إطار دور جامعة الأزهر فى الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والتأكيد على ضرورة التحدث بها وعدم هجرها إلى اللغات الأجنبية الأخرى، خاصة وأن جامعة الأزهر تأتي على قمة الجامعات التزاما بالتدريس باللغة العربية الفصحى فى قاعات الدراسة



بدأ الحفل الذي قدمه الدكتور رجب فوري بالقرآن الكريم من القارىء الطبيب سعيد خالد والسلام الجمهوري، تلا ذلك كلمة ترحيب بالسادة الحضور من الأستاذ الدكتور أحمد أبو عناية بالسادة الحضور من داخل فرع الجامعة وخارجه، ناقلا تحيات الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي للسادة الحضور، داعيا الجميع إلى الفخر باللغة العربية، وبذل مزيد من الجهد للحافظ على تلك اللغة الشريفة.

ثم اتحف الشيخ يسري عبدالرحمن بقصيدة ماتعة بعنوان " عربية لغتي"، لاقت استحسان الحضور.

من جانبه تحدث الدكتور عمر محمد البيومي المدرس المساعد بقسم البلاغة والنقد عن اللغة العربية، شارحا تطورها من القومية وحتى وصولها للعالمية، تلا ذلك مسرحية قدمها فريق المسرح بالكلية بعنوان " العربية تشكو مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمتع الأستاذ الدكتور سيد الصاوي، أستاذ أصول اللغة المتفرع بالكلية بأبيات شعرية فى مدح سيد الخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ثم كان مسك الختام مع توصيات الندوة من الأستاذ الدكتور صابر السيد عميد الكلية والتي كان أبرزها:

- تعميق الشعور لدى الأفراد بأن المحافظة على اللغة العربية واجب ديني بالأساس.

- وضع خطة استراتيجية تتبناها مؤسسات الدولة تقوم على النهوض باللغة العربية.

- العمل على تعميم النطق بالفصحى فى المحافل العلمية ودوائر التعليم المختلفة.

- الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي للنهوض بالمستوى اللغوي عن طريق خبراء فى ميادين اللغة.

- رصد مكافآت وحوافز تشجيعية لكل من شأنه العناية باللغة من مؤلفين وناشرين.

وفي نهاية الحفل كرم عميد الكلية تم تكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن ومسابقة فرسان الضاد"، والخطابة وكتابة القصة وإلقاء الشعر وفن الإعراب،كما تم تكريم أوائل الشعبة العامة، بتقديم شهادات التقدير والمكافآت المالية لهم.

جدير بالذكر أنه تقرر الإحتفال باللغة العربية في يوم ١٨ ديسمبر لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة .

و تعد اللغة العربية من أقدم اللغات السامية، وأكثر لغات المجموعة السامية تحدثا، وإحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم، وهي من بين اللغات الأربع الأكثر استخدامًا في الإنترنت