مياه أسيوط تعلن عن تشغيل محطة رفع صرف صحي ديروط 2

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مياه أسيوط
مياه أسيوط

 

 

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اليوم الأحد عن دخول محطة رفع صرف صحي ديروط 2 الخدمة للاستفادة من خدمة الصرف الصحي بالجزء الشرقي لمدينة ديروط

 

وتناشد الشركة العملاء المقيمين بالجزء الشرقي من مدينة ديروط ضرورة التوجه إلى مركز خدمة العملاء بالمركز لفتح ملفات خدمية للاستفاد من خدمة الصرف الصحي ونهو مشاكل طفح الخزانات الأرضية نحو  حياة أفضل

وكما ترجو الشركة من عملائها حسن استخدام شبكات الصرف الصحي والحرص على عدم إلقاء المخلفات الصلبة فى بالوعات الصرف الصحي الأمر الذي يسبب انسدادات وينتج عنه عواقب تضر بالبيئة وتعرقل سير الحياة على طبيعتها

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