ننشر نتيجة مسابقة التلميذ المثالي على مستوى المديرية للمرحلة الابتدائية في قنا

أعلن هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا نتيجة مسابقة التلميذ المثالي على مستوى المديرية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2024-2025 م

حيث أسفرت نتيجة المسابقة فوز التلميذ معاذ خالد عبدالنعيم مدرسة الشهيد إسلام عبدالرازق بادارة نجع حمادى، والتلميذة آلاء جلال محمد مدرسة خالد بن الوليد بادارة نجع حمادى بالمركز الأول على مستوى المديرية، والتلميذ عبدالرحمن حازم جبريل مدرسة التحرير ب سمهود بادارة ابو تشت التعليمية والتلميذة رنا محمود أحمد مدرسة الفاوية الأبتدائية بادارة دشنا التعليمية بالمركز الثانى، بينما فاز التلميذ عمر مصطفى عطا مدرسة النهضة الأبتدائية بادارة قفط التعليمية والتلميذة مريم كمال محمد مدرسة البارود الأبتدائية بادارة قفط التعليمية بالمركز الثالث

هنأ " عنتر" الطلاب الفائزين بالمسابقة متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق والتميز مشيدًا بتلك المسابقة التي تشرف عليها إدارة الأنشطة التربوية بقيادة سمية عبدالفتاح مدير عام الشئون التنفيذية وتنفيذ أحلام محمود السيد موجه عام التربية الأجتماعية والدكتور سيد مرزوق الموجه الأول للمديرية ومصطفى عبدالصبور رئيس القسم.