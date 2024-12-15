حالة الطقس اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024: أجواء مائلة للبرودة مع شبورة مائية ورياح نشطة

أخبار مصر
الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

بينما يكون الطقس معتدلًا على جنوب سيناء، مائلًا للدفء على جنوب الصعيد. 

وفي الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، يكون الطقس باردًا على معظم الأنحاء، وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

تفاصيل الطقس اليوم

شبورة مائية: ستتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وخاصة القريبة من المسطحات المائية. قد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على الوجه البحري، مدن القناة، ووسط سيناء.

رياح نشطة: هناك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

توقعات درجات الحرارة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 21 درجة مئوية، والصغرى 8 درجات مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة مئوية.

التوقعات المستقبلية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع حدوث انخفاض في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار يتراوح بين 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد. 

كما سيشهد الطقس سقوط أمطار متفاوتة الشدة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس اليوم الطقس في مصر الأرصاد الجوية طقس مائل للبرودة شبورة مائية درجات الحرارة نشاط الرياح طقس القاهرة توقعات الطقس
Elfagr.org

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

ملخص مباراة الأهلي أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (فيديو)

عاجل.. إبراهيم عبد الجواد يعلن مدرب الزمالك الجديد

ليفربول يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي بعد تعادل مثير أمام فولهام

متعة بلا حدود للأطفال.. تردد طيور الجنة بيبي الجديد على نايل سات