التلوث بالمواد البلاستيكية وتأثيره على البيئات المائية في ندوة لعلوم أزهر أسيوط

تنظم كلية العلوم بنين بجامعة الازهر باسيوط يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لعلوم البحار والمصايد التابعة لاكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمعهد الدولى للمحيطات ورشة عمل بعنوان التلوث بالمواد البلاستيكية وتأثيره على البيئات المائية فى مصر وذلك فى رحاب كلية العلوم بنين باسيوط

ويحاضر فيها نخبة من العلماء المتخصصين من اللجنة الوطنية لعلوم البحار والمصايد والمعهد الدولى للمحيطات ومعهد علوم البحار وكليات العلوم والمراكز البحثية لمناقشة قضية من أهم القضايا التى تواجه البيئات المائية بمصر وتؤثر بشكل مباشر على الكائنات المائية وعلى الإنسان.

وتشمل الورشة عرض المشكلة بكل شفافية واقتراح حلول لها ووضعها على طاولة المسئولين؛ لاتخاذ القرارات المناسبة وإعادة البيئات المائية فى مصر إلى طبيعتها النظيفة والصحية