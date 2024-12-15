استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024: انخفاض طفيف لعيار 21 محليًا والعالم يشهد ثباتًا

واصل سعر الذهب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 استقراره عند مستويات منخفضة، حيث انخفض الجرام بقيمة 5 جنيهات في سعر الذهب عيار 21 محليًا.

كما شهد الذهب على المستوى العالمي انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى مستوى جديد، مع استمرار استقرار الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية. وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم وفقًا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم 15 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24: حافظ سعر الذهب عيار 24 على استقراره في محلات الصاغة، مسجلًا 4365.17 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 21: سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم استقرارًا في السوق المحلي عند 3820 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18: استقر سعر الذهب عيار 18 عند 3274.29 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب: بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 30560 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

استقر سعر الذهب عالميًا وفقًا للعقود الفورية عند 2656 دولارًا للأوقية، مما يعكس حالة الاستقرار التي يشهدها المعدن الأصفر على الصعيد العالمي.

على الرغم من التغيرات الطفيفة في الأسواق، تواصل أسعار الذهب تحركاتها المحدودة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الأسعار في الأيام القادمة وتأثيرات العوامل العالمية والمحلية.