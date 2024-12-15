استئناف المتهمين على حكم حبسهم في حريق ستوديو الأهرام

تنظر محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، بعد قليل، الاستئناف المقدم من المتهم الثاني "محمد.م"، على قرار حبسه 3 سنوات في واقعة حريق ستوديو الأهرام.



قضت محكمة جنح العمرانية، حضوريًا بتوكيل للمتهمين جميعًا بحبس كل منهم لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى، والحبس لمدة شهر عن التهمة الثانية، وتغريم كل منهم مبلغ وقدره خمسون جنيهًا عن التهمة الثالثة، وأمرت بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل منهم لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

وألزمتهم بأن يؤدوا للقدمين للمدعين بالحقوق المدنية من ورد أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة مبلغ وقدره واحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسون جنيًا تقابل اتعاب المحاماة.

ثانيًا: بإحالة الدعاوى المدنية المقامة من قبل كل من رئيس مجلس إدارة شركة إدارة الأصول الثقافية والسينيمائية بصفته، رئيس مجلس إدارة شركة سارجي بصفته الممثل القانوني للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية بصفته للمحكمة المدنية المختصة.



أحالت النيابة العامة المتهمين من مسؤولي الكهرباء ومسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الانتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة تهمة الإهمال.

كشفت التحقيقات في حادث حريق ستوديو الأهرام، أن تقرير من اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية، وضح مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية، تضمن تحرير الحماية المدنية محاضر مخالفات العام الماضي لاستوديو الاهرام بعدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، فاستعلمت النيابة من الحماية المدنية عن هوية الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي لاستدعائه وسماع اقواله.

كما استعرضت النيابة تقارير اللجنة الزراعية المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بقرار من النيابة العامة، وأفادت المصادر أن اللجنة الزراعية أودعت تقريرها تنفيذا لتكليف النيابة العامة بمعاينة النخيل والأشجار المحترقة بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، وأفاد التقرير ان عدد من الأشجار والنخيل اصابها التلف التام ووجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة لذلك قررت النيابة اتخاذ الاجراءات اللازمة والاستعانة بالجهات المختصة لإزالة الاشجار التي تسبب خطورة.