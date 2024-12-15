دعمًا لذوي الهمم.. لأول مرة توقعات الأبراج 2025 بلغة الإشارة

في وقت تولي فيه الدولة اهتمامًا لذوي الهمم، أطلقت خبيرة الأبراج وفاء حامد مبادرة هي الأولى من نوعها بشأن دعم ذوي الهمم من الصم وضعاف السمع على طريقتها الخاصة، وذلك بتقديم توقعات الأبراج 2025 لهم بلغة الإشارة.

اهتمام الدولة بذوي الهمم

وخلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمت الدولة بذوي الهمم بداية بإطلاق مبادرة "دمج.. تمكين.. مشاركة" عام 2016 لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بغرض تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم، والمساهمة في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل، فضلًا عن تيسير حياتهم عن طريق تهيئة المباني الحكومية لتصبح قادرة على استقبالهم وتقديم الخدمات لهم.

بالإضافة إلى أنه تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019، ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، وأن يكون للمجلس أمين عام متفرغ يتم اختياره من غير الأعضاء، كضمانة لاستقلال الأعضاء، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات.

وأطلق رئيس الجمهورية في سبتمبر عام 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شملت الفئات الأولى بالرعاية من بينهم ذوي الهمم حيث تُعتبر مصر من أوائل الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، خاصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم.

ذوي الهمم من الصم وضعاف السمع

ما هي مبادرة توقعات الأبراج 2025 بلغة الإشارة؟

وبالعودة إلى مبادرة توقعات الأبراج 2025 بلغة الإشارة التي طرحتها خبيرة الأبراج وعلم الطاقات وفاء حامد فهي تهدف إلى تقديم محتوى توقعات الأبراج لعام 2025 بلغة الإشارة، لتتيح للصم وضعاف السمع فرصة التعرف على أبراجهم وما تحمله لهم السنة الجديدة.

خبيرة الأبراج وعلم الطاقات وفاء حامد



وحرصت وفاء على التعاون مع مترجمة الإشارة هيام، التي ستظهر في الفيديوهات المخصصة، لتفسير محتوى التوقعات بلغة الإشارة، ما يجعل هذه المبادرة الأولى عربيًا التي تهدف إلى دمج فئة الصم وضعاف السمع في هذا المجال، وإيصال المعرفة لهم بطريقة تناسب احتياجاتهم.

لغة الإشارة



وقالت وفاء في مقطع فيديو لها من خلال حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "رغبت في أن يكون محتواي شاملًا للجميع، ومن هنا جاءت فكرة إضافة لغة الإشارة، أريد أن يشعر الجميع، بغض النظر عن التحديات التي يواجهونها، بأنهم جزء من العالم المحيط بهم، وبأنهم قادرون على استكشاف طاقاتهم، وخاصتًا بعد حصر عددهم في مصر الذي تخطى الـ7 مليون ".



ومن المتوقع أن تلقى الفيديوهات، التي سيتم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، اهتمامًا واسعًا من الجمهور العربي، لا سيما من فئة الصم وضعاف السمع، الذين سيحصلون لأول مرة على محتوى الأبراج بطريقة تلائم احتياجاتهم.



الجدير بالذكر أن خبيرة الأبراج وفاء حامد تصدرت التريند خلال عام 2024 بفضل دقة توقعاتها، والتي شملت عودة النجمة شيرين عبد الوهاب بقوة إلى الساحة الفنية، وفوز الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى توقعها لانقطاع الإنترنت وتعليق حركة الطيران في شهر يونيو الماضي، وأخيرًا تعطل بعض التطبيقات في شهر ديسمبر الجاري.

توقعات الأبراج 2025

وفي وقت سابق، كشفت خبيرة الأبراج والطاقة وفاء حامد خلال استضافتها ببرنامج "دردشة وقرمشة" المذاع عبر فضائية "النهار" وتقدمه الإعلامية "شيرين أنور" عن أكثر الأبراج حظًا في عام 2025.

وقالت وفاء: "مواليد برج الجوزاء سيكونون من المحظوظين خلال عام 2025 وسوف يشهد مواليد برج الثور تحسن كبير على الصعيد المالي، بالإضافة إلى البعض سوف يحصل على وظيفة جديدة ويتخلص من بعض المشكلات الأسرية"، وتابعت: "بالرغم من أن برج العذراء يشهد تحسن خلال 2025 فإنه سوف يواجه بعض المشكلات".

