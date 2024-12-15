الهلال الأحمر المصري يقدم خدمات الإتاحة والطوارىء والإسعافات الأولية لزوار معرض "تراثنا 2024"

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جانب من فاعليات البرنامج
جانب من فاعليات البرنامج

 

يقدم الهلال الأحمر المصري خدمات الوصول والاتاحة لكافة ضيوف وزوار معرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2024"، والذى يقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتي 21 ديسمبر الجارى، ويُنظمه جهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويوفر الهلال الأحمر المصري سيارات جولف كهربائية ومقاعد متحركة، إلى جانب تقديم خدمات الطوارىء والإسعافات الأولية عند الحاجة.

وتأتي تلك المشاركة ضمن جهود الهلال الأحمر المصري الفعالة لدعم وإنجاح  الفعاليات والأحداث المتنوعة وتحقيق أهدافها.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد افتتح  فعاليات المعرض الخميس الماضي بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من السادة الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات، وأعضاء البرلمان، وسفراء الدول العربية.

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