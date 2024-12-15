عروض كارفور 2025 على الأجهزة والأدوات المنزلية

أقوى تخفيضات وعروض كارفور 2025 بمناسبة رأس السنة الميلادية يستعد الكثير من المواطنين لاستقبال عروض كارفور 2025 في رأس السنة الميلادية، حيث تقدم السلسلة التجارية خصومات ضخمة على مجموعة متنوعة من الأجهزة والأدوات المنزلية. هذه العروض تعد فرصة مثالية للمستهلكين لتوفير الكثير من الأموال على المنتجات التي يحتاجونها. يمكن للعملاء الاستفادة من خصومات تصل إلى 40% على أسعار المنتجات الأصلية. وفيما يلي تفاصيل أبرز العروض والخصومات التي تقدمها كارفور بمناسبة رأس السنة الميلادية.

عروض كارفور 2025 على الأجهزة والأدوات المنزلية

تسعى كارفور في بداية العام لتقديم أفضل العروض على الأجهزة المنزلية التي يتطلع الجميع لشرائها بأسعار مخفضة. من بين أبرز العروض على الأجهزة المنزلية:

تلفزيون جاك 32 بوصة بسعر 4299 جنيه بدلًا من 7999 جنيه.

بسعر 4299 جنيه بدلًا من 7999 جنيه. شاشة إل جي 55 بوصة بسعر 17999 جنيه بدلًا من 27199 جنيه.

بسعر 17999 جنيه بدلًا من 27199 جنيه. غسالة ملابس هاير إنفرتر ديجيتال 8 كيلو بسعر 15999 جنيه بدلًا من 23910 جنيه.

بسعر 15999 جنيه بدلًا من 23910 جنيه. ثلاجة زانوسي 437 لتر بسعر 25499 جنيه.

بسعر 25499 جنيه. كولدير بارد وساخن بسعر 7499 جنيه.

بسعر 7499 جنيه. بوتاجاز خمس شعلات زانوسي بسعر 12699 جنيه.

بسعر 12699 جنيه. غسالة ملابس زانوسي 8 كيلو بسعر 17799 جنيه.

بسعر 17799 جنيه. غسالة تورنيدو 7 كيلو بسعر 4500 جنيه.

بسعر 4500 جنيه. مكواة ملابس 1440 وات بسعر 2300 جنيه.

عروض كارفور على السلع الغذائية

كما تهتم كارفور بتقديم عروض وتخفيضات على السلع الغذائية في أكثر من 120 فرعًا على مستوى الجمهورية، لتوفير أفضل الأسعار للمستهلكين. من أبرز العروض على المنتجات الغذائية:

زجاجة زيت سندباد بسعر 37 جنيه بدلًا من 44 جنيه.

بسعر 37 جنيه بدلًا من 44 جنيه. جبنة دومتي 700 جرام بسعر 59 جنيه بدلًا من 74 جنيه.

بسعر 59 جنيه بدلًا من 74 جنيه. كيلو دقيق ضحى بسعر 21 جنيه بدلًا من 44 جنيه.

بسعر 21 جنيه بدلًا من 44 جنيه. لتر لبن جهينة بسعر 45 جنيه بدلًا من 49 جنيه.

تعمل جميع فروع كارفور يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا حتى 10:00 مساءً طوال الأسبوع، مما يتيح للعملاء زيارة الفروع في أي وقت للحصول على المنتجات بأسعار مخفضة وتستمر العروض والتخفيضات خلال فترة رأس السنة الميلادية، مما يجعلها الوقت المثالي للشراء بأسعار منخفضة.