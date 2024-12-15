التحقيق مع المتهمين بسرقة ملفات ضريبية بداخل مبنى الضرائب في الهرم

حوادث
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تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين بسرقة جوالات مليئة بالملفات الضربيبة من داخل مبني مكتب الضرائب بمنطقة فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام.

القبض على المتهمين

تلقي  قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مديرية الشئون المالية بمكتب ضرائب فيصل تفيد بإختفاء 15 جوال بها عدد كبير من الملفات الضربيبة من داخل المكتب بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبفحص الكاميرات تبين قيام شخصين بسرقة الأجولة وقيام 3 اخرين بانتظارهما بالخارج، وتم تحديد هوية الجناة وضبطهم وتبين أن سبب ارتكاب الواقعة سرقة الملفات لبيعها بالكيلو واستخدامها في إعادة تدوير المخلفات الورقية، وتم بإرشادهم ضبط الملفات المسروقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اعادة تدوير المخلفات التحقيق مع المتهمين الأجهزة الأمنية القبض علي المتهمين قسم شرطة الأهرام

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