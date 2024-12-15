البرلمان يقر اتفاقية مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح (تفاصيل)

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي.



واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبي للصادرات، وذلك وفقًا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسي مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة المصرية.



توفير الأمن الغذائي



وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الدولة حريصة على توفير الأمن الغذائي لكل المواطنين باعتباره مقومًا رئيسيًا من مقومات الأمن القومي المصري.



وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعى للتوسع الأفقي وكذلك التوسع الرأسي في القطاع الزراعي، لتحقيق الأمن الغذائي فى مواجهة التحديات الحالية، منها التغييرات المناخية ونقص المياة ودرجات الملوحة، الأمر الذى يتطلب التفكير فى حلول لتوفير الاكتفاء الذاتي النسبي.



وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية المعروضة على المجلس اليوم، تدعم العلاقات بين الإمارات العربية والدولة المصرية، والتى شهدت تطورا كبيرا فى العلاقات خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الاتفاقية تسهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجي لسلعة القمح الاستراتيجية.