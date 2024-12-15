يترقب محبو الساحرة المستديرة في العالم بصفة عامة والكرة الأفريقية على وجه الخصوص، حفل جوائز الأفضل لعام 2024، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الإثنين.

إفريقيا تترقب جوائز "كاف" للأفضل في 2024

ويستضيف قصر المؤتمرات بمدينة مراكش المغربية الحفل الذي يشهد منح 15 جائزة في هذه الأمسية المرموقة، للاعبي ولاعبات ومدربي وأندية ومنتخبات القارة السمراء، الذين تألقوا خلال العام الذي يودعنا بعد أيام قليلة.

وخلال الحفل سيتم كشف النقاب عن الفائزين بجوائز لاعب العام، ولاعبة العام، وأفضل مدرب لفرق الرجال، وأفضل مدرب لفرق السيدات، وحارس مرمى العام، وحارسة مرمى العام.

كما سيتم التعرف على أصحاب جوائز أفضل لاعب داخل أندية إفريقيا، وأفضل لاعبة داخل أندية إفريقيا، وأفضل لاعب شاب، وأفضل لاعبة شابة، وأفضل منتخب للرجال، وأفضل منتخب للسيدات، وأفضل ناد للرجال، وأفضل ناد للسيدات، وهدف العام.

وتبدو المنافسة على أشدها للفوز بجائزة أفضل لاعب العام في إفريقيا لعام 2024، حيث ضمت قائمة المرشحين 5 لاعبين، بعدما تقاربت نتائج التصويت بين المرشحين المتبقين في سباق الفوز بالجائزة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لكاف.

ودفع ذلك المنظمون على الإبقاء على القائمة المختصرة التي كانت تضم 5 أسماء، وهو ما سيزيد من حالة التشويق خلال ليلة الحفل، في واحدة من أكثر المنافسات احتداما في تاريخ الجائزة.

ويأتي النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي، ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على رأس المرشحين للفوز بالجائزة، التي يتنافس عليها مع كل من الجنوب أفريقي رونوين ويليامز، والإيفواري سيمون أدينجرا، والغيني سيرهو جيراسي، والنيجيري وآديمولا لوكمان.

ويأمل المرشحون الخمسة في نقش أسمائهم لأول مرة في سجلات الفائزين بالجائزة، التي تضم أساطير كرة القدم الأفريقية.

وتواجدت المغربية سناء مسعودي ضمن قائمة المرشحات للحصول على جائزة لاعبة العام في إفريقيا، حيث تتنافس مع كل من النيجيرية شياماكا ننادوزي والزامبية باربرا باندا.

وضمت قائمة المرشحين للتتويج بجائزة مدرب العام لفرق الرجال كلا من البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، والإيفواري إيميرس فايي (منتخب كوت ديفوار)، والفرنسي سيباستيان ديسابر (جمهورية الكونغو الديمقراطية).

أما قائمة المرشحين للفوز بجائزة مدرب العام لفرق السيدات، فضمت لمياء بومهدي (تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي)، أحمد رمضان (مسار المصري)، محمد أمين عليوة (الجيش الملكي المغربي) وثيناسونكي مبولي (جامعة كيب الغربية الجنوب أفريقي).

وتكونت قائمة أفضل حارس مرمى للعام من الكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والإيفواري يحيى فوفانا (أنجيه الفرنسي) والجنوب أفريقي رونوين ويليامز (ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي).

وتواجد في قائمة أفضل حارسة مرمى للعام كل من خديجة الرميشي (المغرب/الجيش الملكي)، شيامكا ننادوزي (نيجيريا/باريس إف سي) وأنديل دلاميني (جنوب إفريقيا/ماميلودي صن داونز).

وتصدر الثنائي المصري حسين الشحات وأحمد سيد زيزو، نجمي الأهلي والزمالك المصريين على الترتيب قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام داخل أندية إفريقيا التي ضمت أيضًا رونوين ويليامز.

وتضمنت قائمة المرشحات لجائزة لاعبة العام داخل أندية إفريقيا الأنجولية لاشو فلورا مارتا (تي بي مازيمبي)، والمغربيتين ضحى المداني وسناء مسعودي، ثنائي الجيش الملكي.

ويتواجد بقائمة أفضل لاعب شاب للعام كل من الثنائي الإيفواري كريم كوناتي (سالزبورج النمساوي)، وعمر ديانيتي (ريمس الفرنسي) والسنغالي لامين كامارا (موناكو الفرنسي).

وأتت على رأس قائمة المرشحات لأفضل لاعبة شابة هذا العام كل من المصرية حبيبة صبري والمغربية ضحى المداني، لاعبتا مسار والجيش الملكي على الترتيب، بالإضافة للنيجيرية وشياماكا أوكوكونكو، لاعبة ريفرز أنجلز النيجيري.

أما الترشيحات لجائزة أفضل منتخب وطني للرجال للعام فذهبت لمنتخبات كوت ديفوار ونيجيريا وجنوب إفريقيا، فيما ضمت قائمة المرشحين لأفضل منتخب للسيدات منتخبات المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

وجاء قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك ضمن المرشحين لجائزة أفضل ناد للرجال لهذا العام، بالإضافة إلى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أما أفضل ناد للسيدات لهذا العام فذهبت الترشيحات إلى أندية مازيمبي والجيش الملكي وإيدو كوينز النيجيري.

وتعتبر جائزة هدف العام هي الجائزة الوحيدة التي يتم التصويت عليها من قبل مشجعي كرة القدم الأفريقية، حيث جاء المرشحون على النحو التالي:

- عبد العزيز عيسى (دريمز إف سي) - دريمز إف سي أمام أي بي سي لوبيتو "كأس الكونفيدرالية الأفريقية".

- أبو بكر كويتا (موريتانيا) - موريتانيا أمام أنجولا "كأس أمم إفريقيا.

- دينيس أوميتي (كييتارا إف سي) - كييتارا أمام كي سي سي إف سي "كأس السوبر 8 الأوغندية".

- إبراهيم عادل (مصر) - موريتانيا أمام مصر " تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025".

- كيفين بينا (الرأس الأخضر) - الرأس الأخضر أمام موزمبيق "كأس أمم إفريقيا 2023".

- كريستوفاو مابولولو (أنجولا) - أنجولا أمام ناميبيا "كأس أمم إفريقيا 2023".

- نيني دورجليس (مالي) - مالي أمام كوت ديفوار "كأس أمم إفريقيا 2023".

- سعيد بن رحمة (الجزائر) - الجزائر أمام توجو "تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025".

- سيباستيان هالر (كوت ديفوار) - نيجيريا أمام كوت ديفوار "كأس أمم إفريقيا 2023".

- وسام أبو علي (الأهلي) - الأهلي أمام تي بي مازيمبي "رابطة أبطال إفريقيا".

- ياسين بن زية (الجزائر) - الجزائر ضد جنوب إفريقيا "مباراة ودية بالجزائر".