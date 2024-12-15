أبرز العروض على الأجهزة الكهربائية في بنده

عروض بنده السعودية على الأجهزة الكهربائية حتى 17 ديسمبر 2024 تقدم بنده السعودية عروضًا مميزة على مجموعة واسعة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في كافة فروعها المنتشرة في المملكة، وذلك في الفترة الحالية حتى يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024. تشمل عروض بنده السعودية تخفيضات كبيرة على المنتجات المتنوعة مثل الجوالات، الشاشات التلفزيونية، أجهزة المنزل، بالإضافة إلى العروض الرائعة على الأغذية الطازجة مثل اللحوم والخضروات. تُعتبرعروض بنده السعودية فرصة لا تعوض للحصول على الأجهزة الإلكترونية والمنتجات اليومية بأسعار مغرية، سواء كانت للأجهزة المنزلية أو للأغذية الطازجة التي تحتاجها الأسر.

أبرز العروض على الأجهزة الكهربائية في بنده

عروض بنده السعودية على الجوالات:

جوال انفنكس سمارت 9 (سعة 64 جيجا) بسعر 279 ريال سعودي.

جوال ايفون 16 برو (سعة 256 جيجا) بسعر 5099 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي اي 6 (سعة 128 جيجا) بسعر 439 ريال سعودي.

جوال اونور اكس 5 بي بلس (سعة 128 جيجا) بسعر 369 ريال سعودي.

عروض بنده على الشاشات التلفزيونية:

شاشة مسطحة سامسونج (22 بوصة) بسعر 239 ريال سعودي بدلًا من 449 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون تي سي ال (55 بوصة) بسعر 1499 ريال سعودي بدلًا من 1649 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون برايم (70 بوصة) بسعر 1699 ريال سعودي بدلًا من 3499 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون برايم (42 بوصة) بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية على أجهزة المنزل:

قطاعة برايم (سعة 0.6 لتر) بسعر 49 ريال سعودي بدلًا من 99 ريال سعودي.

مكواة بخار فيليبس (قوة 2000 واط) بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 149 ريال سعودي.

مكنسة فيليبس (قوة 1800 واط) بسعر 339 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية برايم (سعة 21 لتر) بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 359 ريال سعودي.

تستمر العروض في كافة فروع بنده في المملكة العربية السعودية حتى 17 ديسمبر 2024، أو حتى نفاد الكمية. يمكن للعملاء الاستفادة من هذه العروض المميزة في الفروع أو عبر الموقع الإلكتروني لبنده، مما يتيح لهم التسوق بسهولة من المنزل وضمان الحصول على المنتجات المفضلة بأسعار تنافسية.