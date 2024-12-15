تعلن بداية فصل الشتاء.. تعامد الشمس على قدس الأقداس بالكرنك في الأقصر



تشهد محافظة الأقصر ظاهرة فلكية سنوية وهي تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس في معابد الكرنك، وذلك في تمام الساعة السادسة صباح يوم 21 ديسمبر الجاري.

وقال الدكتور الطيب غريب مدير عام معابد الكرنك أن ذلك اليوم يواكب بدء فصل الشتاء رسميًا، وهو أيضاَ بداية فصل الإنبات عند المصرى القديم، وهى ظاهرة تعكس عظمة قدماء المصريين ودرايتهم بعلوم الفلك وحركة الشمس بشكل دقيق وحركة الأجرام السماوية.



وأوضح أن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك تكون فيها الشمس على أبعد درجة زاوية من مستوى خط الاستواء، وتكون متعامدة على مدار الجدي، ويتم رصد الظاهرة فى يومي 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، ويكون فيه النهار هو أقصر نهار والليل هو أطول ليل، والشمس فى ذلك اليوم تكون على أدنى ارتفاع لها ظهرا على الأفق.



وأشار مدير عام معابد الكرنك بالأقصر إلى أن محافظة الأقصر تنظم احتفاليه كبري لذلك اليوم، إذ يبدأ التجمع في تمام الساعة السادسة صباحا أمام ساحة معابد الكرنك، وفي تمام 6.15 مقدمة عرض الصوت الضوء أمام معابد الكرنك، وفي 6.30 موسيقى شروق الشمس، وفي تمام الساعة 6.35 موعد شروق الشمس، وفي تمام الساعة 6.40 حتى الـ7 صباحا بدء تعامد الشمس على معابد الكرنك.