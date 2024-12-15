لهذا السبب اجتمع رئيس مركز ومدينة سيوة مع المشايخ والعواقل

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رئيس مدينة سيوة والمشايخ
رئيس مدينة سيوة والمشايخ

 

التقى  محمد بكر يوسف  رئيس مركز ومدينة سيوة مساء السبت مشايخ وعواقل سيوة ومسؤولي عدد من الجمعيات الأهلية، ومناديب المناطق بسيوة بحضور أحمد علي باغي سكرتير مركز ومدينة سيوة، والاستاذ عثمان عبدالخالق مدير إدارة التضامن الاجتماعي بسيوة.

 حيث استعرض رئيس مركز ومدينة سيوة جانبًا من جهود الجمعيات الأهلية، وإدارة التضامن الاجتماعي بسيوة في مجال توصيل المساعدات سواء العينية أو المالية لمستحقيها وذلك بالتعاون والتنسيق مع مناديب المناطق بالمركز، مؤكدًا على أن توجيهات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هى العمل على تحسين حياة المواطنين.

 وتم خلال الاجتماع استعراض سبل توحيد الجهود  لتوصيل المستحقات لأصحابها من خلال الجمعيات الأهلية بالتعاون مع الجهات المعنية، وغيرها من المؤسسات التى تعمل في المجال الخدمي والخيري تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي حيث اتفق الجميع علي عمل لجنه اتحاد الجمعيات لمتابعة ومراجعة كشوفات المستحقين وطريقة توزيع المناديب  والتأكيد علي ضرورة  تحديث البيانات عن طريق التأمينات الاجتماعية وعمل لجنة مصغرة في كل منطقة وحارة تقوم بحصر الأسر الأولى بالرعاية وتجهيز كشوفات علي حسب الأولوية وتقديمها للجنه اتحاد الجمعيات.

إدارة التضامن الاجتماعي البيانات اتحاد الجمعيات الجهات المعنية التضامن الاجتماعى اللواء خالد شعيب تحديث البيانات تحسين حياة المواطنين لتضامن الاجتماعي

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