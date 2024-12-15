أتالانتا يهزم كالياري بهدف زانيولو ويحافظ على صدارة الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
أتالانتا
أتالانتا

حافظ أتالانتا على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه كالياري 1/صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة.

أتالانتا يهزم كالياري بهدف زانيولو ويحافظ على صدارة الدوري الإيطالي

ورفع أتالانتا رصيده إلى 37 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق خمس نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، والذي يحل ضيفا على أودينيزي في وقت لاحق من اليوم السبت.

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على الجانب الآخر، تجمد رصيد كالياري عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسجل نيكولو زانيولو هدف المباراة الوحيد لأتالانتا في الدقيقة 66.

وكان أتالانتا قد خطف صدارة ترتيب المسابقة في الجولة الماضية، بعدما فاز على ميلان 2/1 واستغل خسارة نابولي أمام ضيفه لاتسيو بهدف نظيف.

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