تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

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ناصر الجيزاوي
ناصر الجيزاوي

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.
وشملت القرارات تعيين الدكتور محمد جودة منتصر الأستاذ بقسم جراحة العظام بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم جراحة العظام بالكلية، وتعيين الدكتورة غاده يوسف عبد الرحمن الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار بكلية علوم الرياضة رئيسا لمجلس قسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار بالكلية.

كما شملت القرارات أيضا قيام الدكتورة إلهام المعتز بالله عبد العظيم الأستاذ المساعد بقسم الفلسفة بكلية الآداب بأعمال رئاسة مجلس قسم الفلسفة بالكلية، وقيام الدكتور محمود عبد الرحمن كامل الأستاذ المساعد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بأعمال رئاسة مجلس قسم إدارة الأعمال بالكلية، وإشراف الدكتورة منى حسين ابراهيم الأستاذ المتفرغ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب البشري على قسم طب الأسرة بالكلية.
 

الجيزاوي رئيس جامعة بنها رؤساء أقسام جدد ناصر الجيزاوي

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