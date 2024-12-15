نهلة سلامة تثير الجدل: "أقبل أن أكون الزوجة الثانية بشرط!"

أعربت الفنانة نهلة سلامة في تصريحات جريئة عن تقبلها لفكرة أن تكون زوجة ثانية، موضحة وجهة نظرها حول هذا الموضوع خلال لقاءها في برنامج "قعدة ستات" مع الإعلامية مروة صبري على قناة "ألفا اليوم".

قالت نهلة سلامة: "ما المشكلة في أن تكون المرأة زوجة ثانية؟ الرجالة قليلون والستات أكثر، فلا داعي لوصم الزوجة الثانية بأنها خطافة رجالة".

شروط خاصة لقبول التجربة

أكدت نهلة سلامة أنها ترى في فكرة الزوجة الثانية تجربة جديدة بالنسبة لها، قائلة: "لم أجرب أن أكون زوجة ثانية من قبل، لكنني أرغب في خوض هذه التجربة قريبًا، ولن أقبل أن يكون الزواج في السر، بل سأشترط أن تعرف زوجته الأولى".

زيجات سابقة وتجربة استثنائية

كما تحدثت نهلة عن حياتها الزوجية السابقة، كاشفة أنها تزوجت أربع مرات، منها زيجة لم تستمر سوى 48 ساعة، والتي وصفتها بأنها كانت بدافع الانتقام من خطيبها السابق بسبب خيانته لها. وأكدت أنها لا تتزوج بدافع البحث عن دعم مادي، بل من أجل الحب فقط.

آخر أعمال نهلة سلامة الفنية

على الصعيد الفني، كانت آخر مشاركات نهلة سلامة في مسلسل "حضرة العمدة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم عرضه. العمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم، من بينهم روبي، أحمد رزق، وفاء عامر، وأحمد بدير، إلى جانب سميحة أيوب، محمود عبد المغني، ومنال سلامة.

نهلة سلامة: جرأة التصريحات وتنوع الأدوار

تصريحات نهلة سلامة الأخيرة تؤكد مدى جرأتها وصراحتها، سواء على المستوى الشخصي أو الفني. تعكس أدوارها الفنية ومسيرتها تنوعًا يليق بفنانة استطاعت ترك بصمة واضحة في الدراما المصرية، بينما تبقى مواقفها الشخصية مثار جدل دائم بين جمهورها ومتابعيها.