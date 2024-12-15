خبير تربوي يوجه عدة نصائح للطلاب لتحقيق التفوق في امتحانات منتصف العام

وجه الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، نصائح للطلاب لتحقيق التفوق في امتحانات منتصف العام، وجاءت النصائح كالتالي:



1.الابتعاد عن التشتت واستخدام الموبايلات والانترنت في أمور لا علاقة لها بالدراسة.

2. ثقة الطالب في نفسه، وفي قدراته على النجاح في هذه الامتحانات، والتى يخصص لها ٣٠% فقط من درجات كل مادة.

3. استثمار الطالب ما قام بحله أثناء الواجبات اليومية، والتقييمات الأسبوعية والشهرية في الاستعداد لامتحانات منتصف العام، لان ما قام باستذكاره مسبقا سيقلل من ضغوط الاستعداد لامتحانآت منتصف العام

4. وضع الطالب خطة سواء يومية أو أسبوعية للدروس التى سيقوم باستذكارها أو مراجعتها خلال الفترة القادمة، والحرص على تنفيذها بكل دقة، ويمكن تقسيم الوقت بين استذكار دروس جديدة ومراجعة الدروس السابقة

5. الوضع في الاعتبار أن مراجعة الدروس تحتاج وقتا أقل من مذاكرتها لأول مرة ويقل هذا الوقت كلما تكررت المراجعة

6. الوضع في الاعتبار أن المذاكرة وحدها دون مراجعة لا تكفي لتحقيق التفوق بل والنجاح

7.التدريب المستمر على حل الاسئلة والامتحانات لان المذاكرة وحدها دون التدريب لا يكفي للنجاح، ويفيد هذا التدريب الطالب في التعرف والتعود على أسئلة الامتحانات، وفي معرفة نقاط ضعفه وقوته ومراجعة الدروس التى لم يستطع حل الاسئلة المتصلة بها

8. وضع الطالب في اعتباره ضرورة سؤال المعلم عن إجابات الاسئلة التى اخفق في الإجابة عليها

9. حرص الطالب على فهم أسباب الإجابة على كل سؤال أكثر من حرصه على معرفة الإجابة ذاتها

10. الاستغناء عن الذهاب إلى الدروس الخصوصية التى لن تفيد الطالب خلال الفترة القادمة وخاصة إذا تضمنت مراجعات لا يحتاج اليها أو فيها تكرارات لا لزوم لها

11. عدم إفراط الطالب في مراجعة الدروس التى اتقنها بالفعل، لان هذه المراجعة لن تضيف له جديدا

12. احتفاظ الطالب بكراسة يدون فيها كل الاسئلة أو النقاط في الدروس المختلفة التى ينساها أو تشكل له صعوبة ومراجعتها بشكل متكرر حتى يتقنها