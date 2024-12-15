احتفالية "من القلم إلى الخوارزمية".. رحلة في أصالة اللغة وحداثة الفكر بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، ينظم المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية أمينه العام الدكتور أشرف العزازي، احتفالية مميزة تحت عنوان "من القلم إلى الخوارزمية: أصالة الحرف وحداثة الفكر".

تنطلق الفعالية بتنظيم من لجنة الشعر، برئاسة الدكتور مصطفى نوفل، حيث تسلط الضوء على العلاقة بين اللغة العربية والهوية في ظل التطورات التكنولوجية، بالإضافة إلى استعراض الأثر الثقافي والإبداعي للذكاء الاصطناعي.

الجلسة الأولى: اللغة والهوية وتطوير المناهج التعليمية

تنطلق الاحتفالية بجلسة نقدية تبدأ بكلمة يلقيها الدكتور يوسف نوفل، مقرر لجنة الشعر، وتديرها الأستاذ الدكتور عادل ضرغام، يناقش المشاركون في هذه الجلسة مواضيع متعددة تتعلق باللغة والهوية، بالإضافة إلى تقديم رؤى نقدية لتطوير المناهج التعليمية، في محاولة لاستكشاف سبل دمج اللغة العربية مع متطلبات العصر الحديث. يشارك في الجلسة كل من: الدكتور أحمد يوسف، الدكتور محمد عبد الله الخولي، الدكتور محمد سليم شوشة.

الجلسة الثانية: الشعر والإبداع في ظل الذكاء الاصطناعي

الجلسة الثانية تديرها الأستاذ عماد غزالي، وتتناول تأثير الذكاء الاصطناعي على الإبداع الشعري، وكيف يمكن أن يساهم في تطوير الأدوات الأدبية دون المساس بأصالة اللغة، يشارك في الجلسة: الدكتور محمد حسنين الضلع، الدكتور محمد حجاج.

أمسية شعرية مميزة

تُختتم الاحتفالية بأمسية شعرية يديرها الشاعر أحمد حسن، حيث يشارك نخبة من الشعراء في تقديم قصائدهم، ومن أبرزهم:

عاطف عبد العزيز، ريم أحمد المنجي، فارس خضر، محمد خالد الشرقاوي، محمد عكاشة، مصطفى مقلد، منال الصناديقي.

موعد ومكان الاحتفالية

تُقام الاحتفالية غدًا الاثنين في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وسط توقعات بحضور واسع من عشاق اللغة والشعر، للاحتفاء بجماليات اللغة العربية ومكانتها المستمرة عبر العصور.