وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدارس المحافظة لمتابعة العملية التعليمية

قام الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بزيارة لمدرسة العزب الرسمية للغات التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، حيث شهد طابور الصباح وتحية العلم بالمدرسة، وأشاد بانضباط العملية التعليمية، وحضور جميع العاملين والطلاب، بالإضافة إلى تميز الإذاعة المدرسية التي ركزت على تنمية قيم الولاء والانتماء.

وخلال الزيارة، تفقد وكيل الوزارة عددًا من الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية ومستوى الطلاب، كما حضر حصة لغة عربية للمرحلة الابتدائية، وأثنى على المستوى المتميز للتلاميذ، متابعًا أيضًا البرنامج العلاجي للقرائية في الصفوف الأولى، حيث ناقش الطلاب على السبورة لتقييم مهاراتهم في القراءة والكتابة.

وفي رياض الأطفال، التقى الدكتور قبيصي بأطفال الروضة، وأشاد بأداء المعلمات واستخدامهن للأنشطة التربوية والوسائل التعليمية الجاذبة. كما التقى بعدد من المعلمين، وحثهم على تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب، وبذل المزيد من الجهد لتطوير العملية التعليمية، داعيًا للمشاركة الإيجابية في المبادرات الوطنية، مثل "بداية جديدة" و"الفيوم تتحدث".

متابعة ميدانية بمدارس أبشواي

وفي سياق آخر، تابعت ريحاب عريق، وكيل المديرية، عددًا من المدارس بإدارة أبشواي التعليمية، برفقة الدكتور حسين العشيري، مدير الإدارة، وأحمد رياض، وكيل الإدارة.

تفقدت وكيل المديرية مدرسة العجميين الإعدادية، وأشادت بانضباط ونظافة المدرسة والفصول الدراسية، كما شهدت تسليم كرسي متحرك لطالب من ذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، دعمًا لاستكمال دراسته.

تأتي هذه الجولات الميدانية في إطار حرص قيادات التعليم بمحافظة الفيوم على ضمان انضباط وانتظام العملية التعليمية، وتعزيز بيئة تعليمية محفزة للطلاب.