أرقام كريستيان جروس في الولاية الأولى مع الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

لا صوت يعلو الآن فوق هوية المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك وهو الذي سيخلف البرتغالي جوزيه جوميز الذي قرر فسخ عقده بالتراضي والرحيل لتدريب فريق نادي الفتح السعودي.

ويستعرض معكم موقع الفجر الرياضي خلال مقالنا اليوم أرقام كريستيان جروس في الولاية الأولى مع الزمالك.

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أرقام كريستيان جروس في الولاية الأولى مع الزمالك

وتتمثل أرقام كريستيان جروس في الولاية الأولى مع الزمالك في الآتي:- 

 تولى قيادة الفريق في يوليو 2018 ورحل في مايو 2019 

  • لعب: 48 مباراة
  • فاز: 29
  • خسر: 6
  • تعادل: 13
  • سجل الفريق: 88 هدفا
  • استقبل: 39 هدفا
  • حقق لقب الكونفدرالية 2019 
  • حقق السوبر المصري السعودي 

وكانت بعض المصادر المقربة من مجلس إدارة نادي الزمالك قد أكدت أن جروس بات قاب قوسين أو ادنى من تولي القيادة الفنية للقلعة البيضاء عقب إنهاء كافة الاتفاقات المالية والتعاقدية.

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