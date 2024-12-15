لا صوت يعلو الآن فوق هوية المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك وهو الذي سيخلف البرتغالي جوزيه جوميز الذي قرر فسخ عقده بالتراضي والرحيل لتدريب فريق نادي الفتح السعودي.

ويستعرض معكم موقع الفجر الرياضي خلال مقالنا اليوم أرقام كريستيان جروس في الولاية الأولى مع الزمالك.

أرقام كريستيان جروس في الولاية الأولى مع الزمالك

وتتمثل أرقام كريستيان جروس في الولاية الأولى مع الزمالك في الآتي:-

تولى قيادة الفريق في يوليو 2018 ورحل في مايو 2019

لعب: 48 مباراة

فاز: 29

خسر: 6

تعادل: 13

سجل الفريق: 88 هدفا

استقبل: 39 هدفا

حقق لقب الكونفدرالية 2019

حقق السوبر المصري السعودي

وكانت بعض المصادر المقربة من مجلس إدارة نادي الزمالك قد أكدت أن جروس بات قاب قوسين أو ادنى من تولي القيادة الفنية للقلعة البيضاء عقب إنهاء كافة الاتفاقات المالية والتعاقدية.